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Savaşta bir ilk! Kuzey Kore ile Ukrayna ordusu cephede karşı karşıya geldi

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Şubat 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna savaşında bugün yeni bir süreç başladı. Kuzey Kore'nin Moskova yönetimine verdiği desteği cepheye yayarak bölgeye sevk ettiği 10 bin asker bugün ilk kez karşı karşıya geldi. Kuzey Kore de attığı bu adımla savaşa resmen dahil oldu.

Ukrayna Savunma Bakanı Rustem Umerov, Ukrayna ve Kuzey Kore birliklerinin cephede ilk kez karşı karşıya geldiğini doğruladı.

"KUZEY KORE BİRLİKLERİ ATEŞ ALTINA ALINDI"

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Başkanı Andrey Kovalenko ise, "Kuzey Kore askeri birlikleri Kursk'ta ilk kez ateş altına alındı" açıklamasında bulundu.

UKRAYNA SAVUNMA BAKANI DOĞRULADI

Kuzey Kore'nin Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere Rusya'ya 10 bin asker gönderdiğine yönelik haberler gündemdeki tazeliğini korurken, Ukrayna hükümetinden konuyla ilgili kritik bir açıklama geldi. Resmi Güney Kore basınına konuşan Ukrayna Savunma Bakanı Rustem Umerov, Ukrayna ve Kuzey Kore birliklerinin cephede ilk kez karşı karşıya geldiğini doğruladı.

"KUZEY KORE'NİN SAVAŞA KATILIMININ BAŞLANGICI"

Ukrayna ve Kuzey Kore askerlerinin "küçük çaplı bir çatışmaya girdiğini" söyleyen Umerov, "çatışmanın tüm güçlerin seferber edildiği sistematik olarak organize edilmiş bir çatışma düzeyinde olmadığını" ifade etti. Yaşanan çatışmanın zamanı ve yeri hakkında detay vermeyen Umerov, olayın "Kuzey Kore'nin savaşa katılımının başlangıcı olarak kabul edilip edilemeyeceği" şeklindeki soruya ise "evet" yanıtını verdi.

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Başkanı Andrey Kovalenko da sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada Kuzey Kore'nin Ukrayna'ya karşı Rusya'nın yanında savaşa girdiğini doğrulayarak, "Kuzey Kore askeri birlikleri Kursk'ta ilk kez ateş altına alındı" ifadelerini kullandı.

Savaşta bir ilk! Kuzey Kore ile Ukrayna ordusu cephede karşı karşıya geldi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Türkiye de savaş olursa İkinci İstiklal Harbi birincisinden daha zor olacak. O zaman düşman dışardan gelmişti. Şimdi ise hem dışardan hem içerden.

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Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

Kuzey Kore, müttefiki Rusya'ya yardım için 12,000 asker göndermiş... Peki bizim SÖZDE müttefikimiz "BÜYÜK EŞKİYA" Amerika ne yapıyor ?... En az 20 yıldır PKK'yı silahlandırıyor ve Numan Kurtulmuş'un 2019'da yaptığı açıklamaya göre "PKK REZALETİNİN" Türkiyeye maliyeti 2019 yılı itibarıyle "2 TRİLYON DOLAR" dır... Tabii bir de BÜYÜK EŞKİYA Amerika'nın İsrail'e verdiği destek var... Peki "RECEP" ne yapıyor ?... 3-Kasım-2024 akşamı İstanbuldan İsrail'e 150 ton PATLAYICI yollarken SUÇÜSTÜ YAKALANDI !

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Haber YorumlarıBartuhan:

Nereye ilk kez geldi üç gün önce Kore askerlerinden ölenler bile oldu

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Haber YorumlarıDoğruya doğru:

avrupası amerikası topu rusya ya karşı ukrayna yı destekliyor Bilmiyor ki dünya 5 den büyük herşey amerikadan avrupadan ibaret değil

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Haber YorumlarıIbrahim Yarbey:

Bizde bir savas olursa -ki bu gidisle bence kacinilmaz görünüyor- disardan çok icerideki düsmanlar tehlikeli. Pirincin icindeki beyaz tastan kork.

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Haber YorumlarıMehmet hakan Çelik:

Fotoyu güzel seçilmiş Kimyon hu'nun zelenskye doğru el hareketi kemal sunalı hatırlattı. :)

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