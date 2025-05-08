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Ukrayna, Rusya'nın Ateşkesine Rağmen Saldırılara Devam Ediyor

Ukrayna, Rusya'nın Ateşkesine Rağmen Saldırılara Devam Ediyor
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Ukrayna, Rusya'nın ilan ettiği ateşkesin ilk saatlerinde Sumy'ye saldırı düzenlendiğini duyurdu. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Rus birlikleri, 3 günlük ateşkese rağmen saldırılarına devam etti.

Ukrayna, Rusya'nın ilan ettiği ateşkesin ilk saatlerinde Sumy'ye saldırı gerçekleştirdiğini, 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin yaralandığını belirtti.

Ukrayna Doğu Cephesi Askeri Sözcüsü Viktor Trehubov yaptığı açıklamada, Rusya'nın ilan ettiği 3 günlük ateşkesin 00.00'da yürürlüğe girmesinin ardından Rus birliklerinin Ukrayna'nın doğusuna yönelik saldırılarını sürdürdüğünü, birçok bölgede saldırı gerçekleştirdiğini belirtti. Sumy Bölge Savcılığı ise Mykolaivka köyünde 55 yaşında bir kadının saldırı sonucu hayatını kaybettiğini, 24 yaşındaki oğlunun yaralandığını aktardı. Yaklaşık 30 dakika sonra Vorozhba'da sivil altyapıya saldırı düzenlendiği, 70 yaşındaki bir kadının yaralandığı ifade edildi.

3 günlük ateşkes kararı almıştı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Zafer Günü vesilesiyle 8-10 Mayıs tarihlerinde tek taraflı olarak 3 günlük ateşkes kararı almıştı. Ateşkes gece yarısı yürürlüğe girmişti. - SUMY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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