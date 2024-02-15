Üye Girişi
Haberler

Ukrayna ordusu Rusya'nın Belgorod kentine vurdu: 5 ölü, 18 yaralı

Güncelleme:

Ukrayna ordusu, Rusya'nın Belgorod kentine roketli saldırı gerçekleştirdi. Saldırı sonucunda 5 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi ise yaralandı. Belgorod'da bulunan bir alışveriş merkezi de saldırıdan ağır hasar gördü.

Ukrayna ordusunun Rusya'nın Belgorod kentine gerçekleştirdiği saldırı sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.

Ukrayna, Rusya'nın Belgorod kentine roketli saldırı gerçekleştirdi. Belgorod Bölge Valisi Vyacheslav Gladkov Telegram hesabından yaptığı açıklamada, "İlk bilgilere göre Belgorod'da biri çocuk olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetti, 5'i çocuk olmak üzere 18 kişi de yaralandı." ifadelerini kullandı.

Ukrayna ordusu Rusya'nın Belgorod kentine vurdu: 5 ölü, 18 yaralı

RUS HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ UKRAYNA FÜZELERİNİ DÜŞÜRDÜ

Rus medyası ise içinde bir market ve eczanenin bulunduğu alışveriş merkezinin Ukrayna ordusunun füze saldırısı sonucu ağır hasar gördüğünü aktardı. Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, hava savunma sisteminin Belgorod bölgesi üzerinde 14 adet RM-70 Vampire MLRS füzesini düşürdüğü duyuruldu.

Ukrayna ordusu Rusya'nın Belgorod kentine vurdu: 5 ölü, 18 yaralı

Ukrayna sınırındaki Belgorod, Rusya'nın saldırılarının başladığı Şubat 2022'den bu yana sık sık Ukrayna ordusu tarafından hedef alınıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ukrayna Rusya Savaş ve Çatışma Güvenlik Uluslararası İlişkiler 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title