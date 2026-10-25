Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Ukrayna'nın Rusya'ya İHA saldırılarında 2 kişi öldü, 18 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ukrayna, Rusya'nın çeşitli noktalarına İHA saldırıları düzenledi; saldırılarda 2 kişi öldü, 18 kişi yaralandı. Belgorod'da 2 ölü ve 13 yaralı, Perm'de 5 yaralı bildirilirken Rusya, Karadeniz'de Çornomorsk Limanı'na seyreden yük gemisini vurdu.

Ukrayna'nın Rusya'nın çeşitli noktalarına düzenlediği İHA saldırılarında 2 kşi hayatını kaybetti, 18 kişi de yaralandı. Rusya ise Karadeniz'de Ukrayna'ya doğru seyreden bir yük gemisini vurdu.

Rusya ve Ukrayna arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. Ukrayna'nın Rusya'nın çeşitli noktalarına İHA saldırıları düzenledi. Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın Belgorod kentinde gece saatlerinde düzenlenen İHA saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı

Belgorod Bölge Valisi Alexander Shuvayev, "Saldırıda 30 apartman, 35 araç, 4 ev, 3 idari bina, 8 ticari işletme ve 3 sosyal tesis hasar gördü" dedi.

Rusya'nın Perm bölgesinde düzenlenen bir İHA saldırısında ise bir sanayi tesisi hasar gördü, tesiste çalışan 5 kişi yaralandı.

Rusya yük gemisini vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde düzenlenen saldırıda Karadeniz'de Ukrayna'nın Çornomorsk Limanı'na seyreden bir yük gemisinin İHA'larla vurulduğunu bildirdi. Bakanlık, geminin Ukrayna ordusuna malzeme tedarik etmek amacıyla kullanıldığını öne sürdü. Bakanlık ayrıca Ukrayna'nın Harkov kentindeki bir lojistik merkezinin vurulduğunu aktardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İpek Karapınar anne oldu! Oğluna Aslan Kuzey adını verdi

İpek Karapınar anne oldu! Oğluna verdiği isim belli oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Taciz şüphelisini yakaladılar! Dövmek isterken mahalle karıştı

Kadını taciz eden adamı yakaladı, dövmek isteyince mahalle karıştı
Zeytinburnu’nda iki grup arasında silahlı kavga! Mermi evin camını kırarak içeri girdi

Gecenin bir vakti yaptıklarına bakın! Mahallelinin yüreği ağzına geldi
Fransa'daki gençlik isyanı İspanya'ya sıçradı! Barselona'da 100 gözaltı, 14 mağaza yağmalandı

Barselona yangın yerine döndü! 100 gözaltının 25'i reşit değil
Kraliyet ailesini sarsan skandal: Meghan Markle'ın babası hakkında çocuk istismarı iddiası

Öz oğlu ihbar etti! Meghan Markle'ın babasına mide bulandıran suçlama
Meclis'te hazırlıklar başladı! 1 milyon kişinin borcu silinecek

Meclis'te hazırlıklar başladı! 1 milyon kişinin borcu silinecek
Edirne ve Kırklareli’nde 23 düzensiz göçmen yakalandı

2 ilde toplam 23 kişi yakalandı! Gereken yapılacak
Galatasaray 39 maçtır evinde kaybetmiyor! Son yenilgi yarınki rakip Fenerbahçe'den

39 maçtır evinde yenilmiyor! Son kaybettiği takım yine o