Ukrayna'nın Rusya'ya İHA saldırılarında 2 kişi öldü, 18 kişi yaralandı

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Ukrayna'nın Rusya'nın çeşitli noktalarına düzenlediği İHA saldırılarında 2 kşi hayatını kaybetti, 18 kişi de yaralandı. Rusya ise Karadeniz'de Ukrayna'ya doğru seyreden bir yük gemisini vurdu.

Rusya ve Ukrayna arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. Ukrayna'nın Rusya'nın çeşitli noktalarına İHA saldırıları düzenledi. Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın Belgorod kentinde gece saatlerinde düzenlenen İHA saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı

Belgorod Bölge Valisi Alexander Shuvayev, "Saldırıda 30 apartman, 35 araç, 4 ev, 3 idari bina, 8 ticari işletme ve 3 sosyal tesis hasar gördü" dedi.

Rusya'nın Perm bölgesinde düzenlenen bir İHA saldırısında ise bir sanayi tesisi hasar gördü, tesiste çalışan 5 kişi yaralandı.

Rusya yük gemisini vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde düzenlenen saldırıda Karadeniz'de Ukrayna'nın Çornomorsk Limanı'na seyreden bir yük gemisinin İHA'larla vurulduğunu bildirdi. Bakanlık, geminin Ukrayna ordusuna malzeme tedarik etmek amacıyla kullanıldığını öne sürdü. Bakanlık ayrıca Ukrayna'nın Harkov kentindeki bir lojistik merkezinin vurulduğunu aktardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı