Ukrayna'nın Moskova'ya düzenlediği İHA saldırısında 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Ukrayna'nın Moskova'ya düzenlediği İHA saldırısında 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ukrayna'nın gece boyunca Moskova bölgesine 650'den fazla İHA ile düzenlediği saldırıda 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı. Saldırılar sırasında Wildberries'e ait depoda yangın çıkarken Domodedovo'da etkilenen köylere elektrik verilmesi için çalışmalar sürüyor.
Ukrayna tarafından Rusya'nın başkenti Moskova'ya gece saatlerinde düzenlenen saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.
Rusya-Ukrayna Savaşı beşinci yılına yaklaşırken, tarafların karşılıklı saldırıları sürüyor. Ukrayna, gece boyunca Rusya'nın Moskova bölgesini 650'den fazla insansız hava aracı (İHA) ile hedef aldı. Moskova Bölge Valisi Andrei Vorobyov, saldırılarda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 kişinin yaralandığını bildirdi.
E-ticaret şirketi Wildberries'te yangın çıktı
Rusya devlet haber ajansı TASS'ın yerel yetkililere dayandırdığı habere göre, saldırılar sırasında Rus e-ticaret şirketi Wildberries tarafından işletilen bir depo da yangın çıktı. Domodedovo kentinde ise İHA saldırılarından etkilenen köylere yeniden elektrik verilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.