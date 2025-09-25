Haberler

Ukrayna, Kırım'da Rus Askeri Hedeflerine Saldırı Düzenledi

Ukrayna, Kırım'daki Rus askeri hedeflerine yönelik insansız hava aracı ile düzenlediği saldırıda iki An-26 nakliye uçağı ve iki radar istasyonunu imha etti.

Ukrayna, Kırım'da Rusya'ya ait iki An-26 nakliye uçağı ile iki radar istasyonuna saldırı gerçekleştirdi.

Ukrayna, Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım'daki mevzilerine yönelik saldırılarını sürdürüyor. Ukrayna Askeri İstihbaratından (HUR) yapılan açıklamada, Kırım'daki Rus askeri hedeflerine insansız hava aracı (İHA) ile saldırı gerçekleştirildiği belirtildi. Saldırıda iki Rus An-26 nakliye uçağı ve iki radar istasyonunun imha edildiği aktarıldı.

Sovyet döneminden kalma çift motorlu turboprop uçak An-26, kısa ve orta mesafeli taşımacılıkta yaygın olarak kullanılıyor, 40 asker veya 5.5 ton kargo taşıyabiliyor. Radar istasyonu ise erken uyarı sağlayan ve su üstü deniz hedeflerini izleyen kıyı savunma sistemi olarak biliniyor. - KIRIM

