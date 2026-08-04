Ukrayna İHA'ları Wildberries Depolarını Vurdu: 5 Ölü

Ukrayna insansız hava araçlarının (İHA), Rusya'nın Amazon'u olarak nitelendirilen çevrim içi perakende şirketi Wildberries'e ait iki depo ile Çehov kentindeki bir depoyu hedef aldığı saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Ukrayna insansız hava araçları (İHA), gece saatlerinde Rusya'nın farklı bölgelerinde saldırılar düzenledi. Çehov kentinde bir depoya düzenlenen saldırının ardından çıkan yangında 5 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Ukrayna, Rusya'nın Amazon'u olarak nitelendirilen çevrim içi perakende şirketi Wildberries'e ait iki depoyu daha hedef aldı. Şirket tarafından yapılan açıklamada, St. Petersburg şehri yakınlarındaki depoda yangın çıktığı, ancak can kaybı yaşanmadığı bildirildi. Moskova'nın kuzeybatısındaki Tver bölgesindeki deponun ise İHA saldırısında hasar gördüğü kaydedildi.

Şirketin kurucusu ve CEO'su Tatyana Kim, 18 Temmuz'dan bu yana Wildberries tesislerine ondan fazla saldırı gerçekleştirildiğini belirterek, Ukrayna saldırılarını "terör eylemleri" olarak nitelendirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı