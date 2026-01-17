Haberler

Rusya saldırmıştı! İşte Türk gemisinin vurulduğu anlar

Güncelleme:
Ukrayna'nın Odessa limanı yakınlarında 12 Ocak tarihinde tahıl almak üzere yaklaşan Türk şirketine ait Panama bandıralı "Ata Voyager" adlı geminin Rusya'nın insansız hava saldırısı aracı (İHA) saldırısında isabet aldığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

PATLAMA ANI KAMERALARDA

Tahıl almak üzere limana yaklaştığı belirtilen gemideki güvenlik kameralarına patlama anı yansıdı.

NE OLMUŞTU?

Ukrayna Donanması'ndan saldırıya ilişkin 12 Ocak tarihinde yapılan açıklamada, "Düşman gün boyunca Odessa bölgesindeki limana yönelik saldırı girişimlerinde bulundu. Ukrayna Savunma Kuvvetleri, 8 İHA'dan 6'sını imha etti, bunlardan 2'si sivil gemiler üzerinden ele geçirildi" ifadeleri kullanılmıştı.

Saldırı sonucunda "Ata Voyager" gemisinde görevli bir mürettebat üyesi yaralanmış, yaralıya gerekli tıbbi müdahale yapılmıştı. Yaralı denizci daha sonra Ukrayna Donanması tarafından Odessa kentindeki sağlık kuruluşlarına sevk edilmişti.

Ukrayna Donanması, saldırılar kapsamında tahıl taşıyan San Marino bayraklı "Blue Bead" adlı geminin de saldırılarda hedef alındığını bildirmişti.

