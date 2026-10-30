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UKMTO, Hürmüz Boğazı'nda gemiye iki patlayıcı cihaz yerleştirildiğini açıkladı

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UKMTO, Hürmüz Boğazı'nda seyreden bir gemiye küçük bir tekneden iskele tarafından iki patlayıcı cihaz yerleştirildiğini açıkladı. Patlamaların makine dairesinde yangına ve hasara yol açtığı, mürettebatın yangını söndürüp geminin yoluna devam ettiği belirtildi.

İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları Ajansı (UKMTO), Hürmüz Boğazı'nda seyreden bir gemide çıkan yangının, patlayıcı düzeneklerle gerçekleştirilen saldırıdan kaynaklandığını duyurdu.

UKMTO, Umman'ın Khasab kentinin yaklaşık 46 kilometre kuzeydoğusunda Hürmüz Boğazı'ndan çıkış yönünde seyreden bir gemide çıkan yangına ilişkin yeni bri açıklama yaptı. Açıklamada, küçük bir teknenin gemiye iskele tarafından yaklaştı ve geminin gövdesin iki patlayıcı cihaz yerleştirildiği belirtildi. Daha sonra meydana gelen patlamaların makine dairesinde yangına yol açtığı, gemide hasar meydana geldiği ifade edildi. Mürettebatın yangını söndürdüğü, geminin yolculuğuna devam ettiği vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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