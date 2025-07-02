Uganda Ordusuna Ait Helikopter Mogadişu'da Düştü

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Uganda ordusuna ait bir helikopter, Somali'nin başkenti Mogadişu'daki Aden Adde Havalimanı'na düştü. İçinde 8 kişinin bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu yangın çıktı. Kazanın nedeni üzerine soruşturma başlatıldı.

Uganda ordusuna ait helikopter, içindeki 8 kişiyle Somali'nin başkenti Mogadişu'daki Aden Adde Havalimanında düştü.

Uganda ordusuna ait bir helikopter, Somali'nin başkenti Mogadişu'daki Aden Adde Havalimanında düştü. Helikopterde 8 kişinin bulunduğunu bildiren yetkililer, helikopterdin düşmesinin ardından yangın çıktığını bildirdi. Havalimanı çalışanlarından Farah Abdulle, patlama sesi duyduklarını ifade ederek helikopterden alevlerin yükseldiğini ve dumanların kısa süre içerisindeki helikopteri sardığını sözlerine ekledi.

Kazanın nedenine ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Somali Sivil Havacılık İdaresi Başkanı Ahmed Maalim, Somali'nin Aşağı Şabelle bölgesindeki Balidogle hava üssünden havalanan helikopterin daha sonra Aden Adde Havaalanının askeri bölümüne düştüğünü söyledi.

Helikopterin Afrika Birliği barış güçleri misyonuna ait olduğu ifade edildi. - MOGADİŞU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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