"Uçağa alamayız" dediler, köpeğini havaalanı tuvaletinde öldürdü

Amerika Birleşik Devletleri'nde 57 yaşındaki Alison Lawrence, köpeğini "zalimce öldürmekle" suçlanıyor.

İddianameye göre Lawrence, 16 Aralık 2024 tarihinde Kolombiya'ya uçmak üzere Tywinn ile birlikte Orlando'nun uluslararası havaalanına gitti.

"UÇAĞA ALAMAYIZ"DEDİLER

Orlando polisinin iddiasına göre, evraklarla ilgili sorunlar Lawrence'ın evcil hayvanını uluslararası bir uçuşta yanında götürmesini engelledi.

The Guardian'ın bildirdiğine göre güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere göre; bir hava yolu temsilcisiyle birkaç dakika konuştuktan sonra Lawrence, köpeğiyle birlikte tuvalete girdi.

KÖPEKLE GİRDİĞİ TUVALETTEN, O OLMADAN ÇIKTI

İddiaya göre 20 dakikadan kısa bir süre sonra tuvaletten köpeği olmadan çıktı. Raporlara göre Lawrence, kısa süre sonra terminale yeniden girdi ve Kolombiya'ya gitti.

ÖLÜ KÖPEK ÇÖPTE BULUNDU

Ardından bir temizlik görevlisi, kadını tuvalette, zeminindeki su ve köpek mamasını temizlerken gördü. Çalışan daha sonra ölü köpeği bir çöp konteynerinde buldu ve amirine bildirdi.

OTOPSİDE BOĞULARAK ÖLDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ

Otopside, köpeğin boğularak öldüğü tespit edilirken, yetkililer bu olayı "zalimce bir ölüm" olarak nitelendirdi. Şu an ağır suçlamalarla karşı karşıya olan Lawrence'ın yargı süreci merakla bekleniyor.