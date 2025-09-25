Üç kadını kaçırıp canlı yayında tecavüz edip infaz ettiler

Arjantin'de üç kadın, uyuşturucu çetesi tarafından kandırılıp kaçırıldıktan sonra TikTok'ta canlı yayında korkunç işkenceye uğradı, tecavüze uğradı ve infaz edildi. Olay, izleyenler tarafından dehşetle izlendi.

En genç kurban 15 yaşındaki Lara Gutierrez. Diğerleri ise 20 yaşındaki Brenda del Castillo ve 21 yaşındaki Morena Verdi. Bazı medya kaynakları, kurbanlardan ikisinin çeteden dört kilo kokain çalmakla suçlandığını yazdı. Bölge yetkilileri, olayın "narko intikamı" olduğunu açıkladı.

Polis bulgularına göre Gutierrez'in sol elindeki tüm parmakları kesilmişti. Del Castillo'nun kafatasında kırık ve karnında yaralar vardı. Verdi ise başına geçirilen plastik torba ile boğularak öldürülmüştü. Cesetler, kaybolduktan beş gün sonra bir bahçede gömülü halde bulundu.

Buenos Aires Güvenlik Bakanı olayın, kurbanların kendilerine bir etkinlik daveti geldiğini zannederek bindiği bir araçla planlı bir tuzağa düştüklerini ortaya koydu. Cinayetlerin, Buenos Aires merkezli uluslararası bir uyuşturucu çetesi tarafından organize edildiği belirlendi. Şüpheli çete liderinin Peru vatandaşı olduğu ve ülkeyi terk ettiği bildirildi. Şimdiye kadar dört kişi tutuklandı.