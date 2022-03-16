Üç farklı dosyadan aranan şahıs yakalandı - Haberler

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Üç farklı dosyadan aranan şahıs yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Üç farklı dosyadan aranan şahıs yakalandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde devriye gezen bekçiler, 3 farklı dosyadan araması olan şüpheliyi yakaladı.

EFELER, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde devriye gezen bekçiler, 3 farklı dosyadan araması olan şüpheliyi yakaladı.

Olay, Güzelhisar Mahallesi Denizli Bulvarı üzerinde saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre devriye halinde olan mahalle bekçileri durumundan şüphelendiği bir şahsı durdurdu. Yapılan kontrollerde B.Ö. isimli şahsın 3 farklı dosyadan aranması olduğu tespit edildi. Gece kartallarına takılan şüpheli bölgeye sevk edilen polis ekiplerine teslim edildi. B.Ö. doktor raporunun akabinde emniyete götürülerek gözaltına alındı. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Güzelhisar, Denizli, Efeler, Aydın, 3. Sayfa, Haberler

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