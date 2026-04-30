Üç aracın karıştığı kazada 3 yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında ilçeye bağlı Cahı Mahallesi Konya-Adana kara yolu üzeri Konya Ereğli Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karapınar yönünden Ereğli Caddesi'ni takiben şehir merkezine seyir halinde olan C.O. idaresindeki 42 AAB 285 plakalı minibüs, U dönüşü yapmak istediği esnada Karapınar istikametine seyreden T.D. yönetimindeki 42 AZC 623 plakalı otomobil ve yine aynı istikamete giden E.A.'nın kullandığı 34 PYL 20 plakalı otomobilin çarpışmaları sonucu üç araçlı kaza meydana geldi. Kazada, üç aracın sürücüsü de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı