UAEA Başkanı Grossi: İran'ın Uranyum Stokları İncelenecek

Uluslararası Atom Enerji Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, İran- İsrail arasındaki çatışmada İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stoklarının incelenmesi gerektiğini aktararak, "Bir numaralı önceliğimiz İran'a müfettişler göndermek" dedi.

Uluslararası Atom Enerji Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, Avusturya'da güvenlik kabinesi toplantısı sonrasında düzenlenen basın toplantısında İran'ın uranyum stoklarına ilişkin bir açıklamada bulundu. Grossi açıklamasında, İsrail'in 13 Haziran'dan bu yana İran'ın nükleer tesislerine gerçekleştirdiği saldırılar sonrasında ateşkes kararına varılmasıyla, bölgede hasar tespiti gerçekleştirilmesi ve İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stoklarının incelenmesi için çalışmaların yürütüleceğini belirterek, "Bir numaralı önceliğimiz İran'a müfettişler göndermek" ifadelerini kullandı.

"Nükleer materyalleri korumak için özel önlemler aldılar"

Basın mensuplarının, İran'ın silah sınıfına yakın düzeyde olan yüzde 60 saflık değerinde zenginleştirdiği uranyum envanteri hakkında kendisini bilgilendirip bilgilendirmediğine ilişkin soruları, 13 Haziran tarihinde İran'dan aldığı mektuba değinerek cevaplayan cevaplayan Grossi, "Nükleer materyalleri ve teçhizatlarını korumak için özel önlemler alacaklarını belirttiler. Bunun ne anlama geldiğine dair ayrıntılara girmediler ama açıkçası bunun üstü kapalı anlamı belli. Bu malzemenin orada olduğunu düşünebiliriz" ifadelerini kullanarak uranyum kaynağının çoğunun saldırılardan zarar görmediğini iddia etti.

ABD ve Batı Avrupa ülkeleri, İran'ın nükleer sektördeki gelişimlerini, uranyum zenginleştirme faaliyetlerini, UAEA ile iş birliğine yanaşmamasını ve uluslararası müfettişlerin nükleer tesisleri ile balistik füze imkanlarındaki gelişmeleri incelemesine izin vermemesi tutumlarını saldırgan şekilde silahlandırma olarak değerlendirmiş ve İran'ın nükleer faaliyetlerinin durdurulmasına ilişkin fikir bütünlüğüne varmıştı. - VİYANA