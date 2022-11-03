Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tuzla'da koca dehşeti: Boşanmak isteyen karısını sokak ortasında defalarca bıçakladı

3. Sayfa Haberleri

Tuzla'da koca dehşeti: Boşanmak isteyen karısını sokak ortasında defalarca bıçakladı

Tuzla'da yaşayan 23 yaşındaki kadın, şiddet gördüğü ve boşanmak istediği kocası tarafından, çalıştığı marketin önünde 5 yerinden bıçaklandı.

Tuzla'da yaşayan 23 yaşındaki kadın, şiddet gördüğü ve boşanmak istediği kocası tarafından, çalıştığı marketin önünde 5 yerinden bıçaklandı. Kanlar içinde yere yığılan kadına ilk müdahaleyi mahalleli yaptı. Yaşanan o panik anları vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Salı günü Tuzla'da Mimar Sinan Mahallesi'nde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 23 yaşındaki K.K. şiddet gördüğü kocası E.K.'dan boşanmak isteyince kocası tarafından, çalıştığı marketten çıktıktan sonra sokak ortasında bıçaklı saldırıya uğradı. Adeta dehşet saçan koca, eşini sokak ortasında 5 yerinden bıçakladı. Aldığı bıçak darbelerinin etkisiyle kanlar içinde yere yığılan genç kadının yardımına mahalleli koştu. 23 yaşındaki K.K.'ya ilk müdahaleyi mahalleli yaparken ihbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Bıçakla ağır yaralanan kadın, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Olay sonrası mahalleli sokağa dökülürken, polis olayla ilgili çalışma başlattı. 7 suç kaydı olduğu öğrenilen E.K.'nın polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandığı öğrenildi.

Öte yandan yaralan genç kadına, ilk müdahalenin yapıldığı anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde mahallelinin kanlar içinde kalan genç kadına, "iyi misin" dediği ve ilk müdahaleyi yaptığı görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mimar Tuzla 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title