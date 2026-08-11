Haberler

Tuzla'da Göçük Altında Kalan İşçi Kurtarıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tuzla’da kanalizasyon çalışması sırasında meydana gelen toprak kaymasında toprak altında kalan işçi, ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.

Tuzla'da kanalizasyon çalışması sırasında meydana gelen toprak kaymasında toprak altında kalan işçi, ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.

Olay, Tuzla ilçesi Tepeören Mahallesi Gülsultan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kanalizasyon çalışması sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle toprak kayması meydana geldi. Çalışma yapan işçilerden B.A., göçük altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Vücudunun bir bölümü toprak altında kalan B.A.'nın kurtarılması için ekipler çalışma başlattı.

İtfaiye ekiplerinin titizlikle yürüttüğü çalışma sonucu kurtarılan işçi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Ağustos'ta tarihi bir konuşma yapacak

"Cumhuriyet tarihinin en önemli konuşmalarından birini yapacak"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP'nin çerçeve yasa kararına ilk istifa! Göreve geleli 4 gün olmuştu

Çerçeve yasa kararı sonrası ilk istifa! Göreve geleli 4 gün olmuştu
Çerçeve yasanın Meclis'ten geçmesinin ardından İçişleri Bakanı Çiftçi'den ilk hamle geldi

Çerçeve yasa Meclis'ten geçti, ilk hamle Bakan Çiftçi'den geldi
Moskova'da uçağı kaçırmamak için aprona koşan yolcular Türk çıktı: Meğer düğüne yetişmeye çalışıyorlarmış!

Uçağı kaçırmamak için aprona koşmuşlardı: O yolcular Türk çıktı

Yeni rolü için bambaşka birine dönüştü! Herkes Seray Kaya'nın görüntülerini konuşuyor

Bambaşka birine dönüştü! Herkes bu görüntüleri konuşuyor
Lukaku Fenerbahçe'de! İşte bonservisi

Ve Lukaku Fenerbahçe'de! İşte bonservisi
Tam bitti derken yeniden hortladı: Tayvan'da Kovid-19 ölümleri zirve yaptı

Tam bitti derken yeniden hortladı! Asya ülkesinde ölümler zirve yaptı
Yasak aşk çifte cinayetle bitti! Önce eniştesini sonra eşini vurdu

Yasak aşk şüphesiyle çifte cinayet! Sokakta başladı evde bitti