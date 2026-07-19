Haberler

Tuzla'da uyuşturucu tacirleri dron ile saniye saniye takip edildi

Tuzla'da uyuşturucu tacirleri dron ile saniye saniye takip edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Tuzla'da uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen bir ev, polis tarafından drone ile saniye saniye takip edildi. Operasyonda 3 zanlı suçüstü yakalanırken, evde 260 gram marihuana, 14 bin 900 uyuşturucu hap ve 3 hassas terazi ele geçirildi. Şüphelilerden biri tutuklandı.

İstanbul'un Tuzla ilçesinde uyuşturucu ticareti yapılan bir evi saniye saniye dron ile takibe alan polis ekipleri tarafından 3 zanlı suçüstü yakalandı.

Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliğine bağlı Mobil Park Timleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yeni bir operasyon düzenledi.

Uyuşturucu madde ticareti suçunun işlenmesinin önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik Tuzla ilçesinde yürütülen çalışmalarda, Mimarsinan Mahallesi'nde bulunan bir ikamet adreste narkotik madde ticareti yapıldığı belirlendi. Bunun üzerine tespit edilen adres emniyet ekiplerince dron ile takip edilerek izlemeye alındı.

İlçe dışından bölgeye uyuşturucu getirdiği tespit edilen S.A.(20) ve E.Y.(29) adlı 2 şüpheli, 7 Temmuz akşam saat 18.30 sıralarında drone ile takip edilen adrese girmek istedikleri sırada polis ekiplerince durduruldu. Bu şüphelilerin yapılan üst aramasında 6 bin 815 lira nakit para ele geçirilmesi üzerine şüpheliler muhafaza altına alındı.

Tespit edilen adres içerisinde gerçekleştirilen aramalar sırasında, operasyondan habersiz M.Ç.(20) adlı bir kişi daha eve girdi. M.Ç.'ye yönelik yapılan sorgulamada, zanlının narkotik madde temin etmek için geldiğini itiraf etmesi üzerine gözaltına alındı. İkamet içerisindeki aramalarda ise 260 gram marihuana, 14 bin 900 adet uyuşturucu hap ve 3 hassas terazi ele geçirildi.

Yakalanan şüphelilerden E.Y. ve M.Ç. hakkında TCK-191 suçundan yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından dosyaları ikmalen gönderilmek üzere adli makamlarca serbest bırakıldığı, S.A. adlı 20 yaşındaki şüphelinin ise 8 Temmuz Çarşamba günü TCK-188 suçundan adli makamlara sevk edildiği ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandığı öğrenildi.

Öte yandan, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon havadan dron kamerası ile saniye saniye kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran: ABD ile imzalanan mutabakat zaptı askıya alındı

Korkulan oldu! Tahran yönetimi alınan kararı resmen duyurdu
Rusya başkent Kiev'i 41 füze ve 125 İHA ile vurdu

Başkenti 41 füze ve 125 İHA ile yangın yerine çevirdiler
Ahbap soruşturmasında yeni perde! Biradan otele her şeyi tescilleyip şaraba ortak olmuş

Ahbap soruşturmasında yeni perde! Skandal adım ilk kez ortaya çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'da 5 büyüklüğünde deprem

Komşuda büyük panik yaratan deprem! Ekipler bölgeye sevk edildi
Kahinin tavsiyesiyle piyangodan 83 milyon lira kazandı

Kahinin dediğini harfiyen uyguladı, piyangodan 83 milyon lira kazandı
İngiltere'de tecavüzle suçlanan sosyal medya fenomeni Tate kardeşler ABD'de yakalandı

Sosyal medya fenomeni kardeşlere gözaltı: Suçlamalar iğrenç
İlk kez manda otlatan çoban hayretini gizleyemedi: Bunların nefesi yeter mi?

Hayatında ilk kez manda otlatan çobanı hayrete düşüren görüntü
Damda uyuyan 12 yaşındaki kız çocuğu silahla vuruldu

Damda uyuyan 12 yaşındaki kız çocuğu gece yarısı kabusu yaşadı
Akıllı telefonu bıraktı, tuşlu telefonla Türkiye birincisi oldu

Türkiye birincisi sırrını tek cümleyle anlattı: Telefonumu değiştirdim
İngiltere'nin yeni başbakanından İsrail çıkışı! Yahudi lobisi harekete geçti

Ülkenin yeni lideri oldu! Verdiği mesaj İsrail'i küplere bindirdi