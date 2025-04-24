Tuzla'da Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan arıtma tesisinde patlama
Tuzla'da Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan arıtma tesisinde patlama Tuzlada Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan arıtma tesisinde patlama meydana geldi Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Tuzla'da Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan arıtma tesisinde patlama
İSTANBUL - Tuzlada Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan arıtma tesisinde patlama meydana geldi Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİT ARSLAN - 3.Sayfa