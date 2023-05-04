Tuzla'da çalılık alanda ceset bulundu, eski eşi cinayetle suçlanıyor

TUZLA'da çalılık alanda cesedi bulunan Dilek Kayacan (33)'ın, 4 ay önce boşandığı eski eşi tarafından öldürüldüğü tespit edildi. 4 çocuk annesi Dilek Kayacan'ın olay günü yaşadığı sığınma evinden "Eski kocamla buluşmaya gidiyorum" diyerek ayrıldığı belirlenirken şüpheli eski koca Tuzla'da yakalandı. Cinayet Büro Amirliğinde suçlamaları kabul etmeyen Medeni Aydın adliyeye sevk edildi.

CESET ÇALILIK ALANDA BULUNMUŞTU

Tuzla'da 27 Nisan'da çalılık alanda bir ceset gören vatandaşların ihbarı üzerine polis tarafından soruşturma açıldı. Olay yerinde yapılan incelemede cesedin 10-15 gün önce bırakıldığı, 30'lu yaşlarda bir kadına ait olduğu belirlendi. Ceset işlemlerin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Adli Tıp kurumunda yapılan incelemede kadının tabancayla vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

KOCA GÖZALTINA ALINDI