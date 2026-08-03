Tuzla’da bir iş yerinin açık alanında bulunan malzeme deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yoğun dumanlar çevre ilçelerden görüldü.
Tuzla’da bir iş yerinin açık alanında bulunan malzeme deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Tuzla'da bir iş yerinin açık alanında bulunan malzeme deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yoğun dumanlar çevre ilçelerden görüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı