Son Dakika | Tuzla'da askeri alan içinde patlama - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Tuzla'da askeri alan içinde patlama

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Son dakika haber: Tuzla'da askeri alan içinde patlama Tuzla Piyade Okulu içinde bulunan 41. Bakım Müdürlüğü'nde bilinmeyen bir sebeple patlama oldu Tuzla Piyade Okulu Komutanlığı içinde bulunan 41. Bakım Müdürlüğü'nde bilinmeyen bir sebeple patlama oldu.

TUZLA, İSTANBUL (İHA) - Tuzla'da askeri alan içinde patlama

İSTANBUL - Tuzla Piyade Okulu içinde bulunan 41. Bakım Müdürlüğü'nde bilinmeyen bir sebeple patlama oldu

Tuzla Piyade Okulu Komutanlığı içinde bulunan 41. Bakım Müdürlüğü'nde bilinmeyen bir sebeple patlama oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin olaya müdahalesi sürüyor. Yaşanan patlamanın mühimmat patlaması sonucu yaşandığı iddia edildi.

ilk belirlemelere göre yaralı yok

İlk belirlemelere göre olayda ölen veya yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi. İtfaiye ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Son Dakika | Tuzla'da askeri alan içinde patlama

Son Dakika | Tuzla'da askeri alan içinde patlama

Son Dakika | Tuzla'da askeri alan içinde patlama

İhlas Haber Ajansı / Aykut Zor - 3. Sayfa

Patlama, İtfaiye, Tuzla, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title