Tuzla'da İşçi Konteynerinde Yangın
Tuzla'da 2 katlı ve 24 kişilik bir işçi konteynerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. Olayda can kaybı veya yaralanma olup olmadığı henüz belirtilmedi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Tuzla'da 2 katlı 24 kişilik işçi konteynerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken yangına müdahale çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı