Tuzla'da İşçi Konteynerinde Yangın

Tuzla'da 2 katlı 24 kişilik işçi konteynerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken yangına müdahale çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı