- Tutuklanan CHP'li belediye başkanı Ender Sevinç'e 12 yıl hapis istendi

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde rüşvet iddiasıyla aralarından Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç'in de bulunduğu 3'ü tutuklu 12 sanık hakkında 4 yıldan 12 yıla kadar hapis istendi.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca usulsüzlük ve rüşvet iddiaları üzerine başlattığı soruşturma üzerine Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda aralarında Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç'in de bulunduğu 13 kişi gözaltına alınmıştı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan ve aralarında Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç'in de bulunduğu 6 kişi adliyeye sevk edilirken, 7 kişi ise jandarmadaki sorgulamalarının ardından serbest kaldı. Adliyeye çıkarılan Ender Sevinç ve Tolga Ö. tutuklandı.

Aynı soruşturma çerçevesinde İl Genel Meclis Üyesi, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Cem Toptaş'da tutukladı.

Soruşturma çerçevesinde Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame hazırlandı.

Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç,, İl Genel Meclis Üyesi ve CHP Kırklareli İl Başkan Yardımcısı Cem Toptaş ve esnaf Tolga Ö. ve tutuksuz 9 sanık hakkında 4 yıldan 12 yıla kadar hapis istendi.