Tuşba'da Ağaçlık Alanda Yangın, İtfaiye Ekiplerinin Mücadelesiyle Söndürüldü

Tuşba'da Ağaçlık Alanda Yangın, İtfaiye Ekiplerinin Mücadelesiyle Söndürüldü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'ın Tuşba ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin ve vatandaşların küreklerle yaptığı müdahaleyle yaklaşık 3 saat sonra söndürüldü.

Van'ın Tuşba ilçesine ağaçlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin zorlu mücadelesi sonucu söndürüldü. İtfaiye aracı bölgeye gidemeyince yangına küreklerle müdahale edildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Ayanis Mahalesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle ağaçlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edilerek yangına müdahale edildi. Yangın bölgesine araç giremeyince itfaiye erleri ile vatandaşlar kürekle yangına müdahale etti. Yaklaşık 3 saatlik müdahale sonrası yangın söndürüldü. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran'dan açıklama

Divan Kurulu'nda kürsüye çıkmayan Saran'dan ses var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Komşumuz da alevlerle savaşıyor! Dumanlar Edirne'ye ulaştı

Komşumuz da alevlerle savaşıyor! Dumanlar Edirne'ye ulaştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.