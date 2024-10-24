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TUSAŞ şehidinin baba ocağına Türk bayrağı asıldı

TUSAŞ şehidinin baba ocağına Türk bayrağı asıldı
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Ankara'da TUSAŞ tesislerine düzenlenen terör saldırısında şehit olan güvenlik görevlisi Atakan Şahin Erdoğan'ın baba ocağına Türk bayrağı asıldı.

Ankara'da TUSAŞ tesislerine düzenlenen terör saldırısında şehit olan güvenlik görevlisi Atakan Şahin Erdoğan'ın baba ocağına Türk bayrağı asıldı.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ tesislerine biri kadın 2 PKK'lı terörist tarafından gerçekleştirilen saldırıda 1'i taksi şoförü, 4'ü TUSAŞ personeli 5 vatandaş şehit olmuştu. Şehit güvenlik görevlisi Atakan Şahin Erdoğan'ın Keçiören ilçesinde bulunan baba ocağına Türk bayrağı asılarak, evin önüne taziye çadırı kuruldu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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