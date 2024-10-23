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TUSAŞ'a yapılan hain terör saldırısı sonrasında sosyal medya platformlarında dikkat çeken gelişme

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TUSAŞ'ta yapılan hain terör saldırısının ardından RTÜK "TUSAŞ terör saldırısı için verilen yayın yasağı sonrasında medyamızda yer alan görüntülerin tamamının kaldırılması, yeniden kullanılmaması gerekmektedir" açıklamasıyla yayın yasağı getirdi. Yayın yasağı ile birlikte sosyal medyada erişim sorunu yaşanmaya başladı.

Tusaş'ın Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesinde, saat 15.30 sıralarında, kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı ve bombalı saldırı düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "( Tusaş'a terör saldırısı) 4 şehidimiz, 14 yaralımız var. Bu menfur terör saldırısını lanetliyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." açıklamasında bulundu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör saldırısında yaralanan 14 kişiden 3'ünün durumunun ağır olduğunu bildirdi. Menfur saldırı sonrası RTÜK'ten yapılan açıklamayla saldırıya ilişkin yayın yasağı getirildi.

YASAĞA UYMAYANLAR CEZALANDIRILACAK

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin ( Tusaş ) Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısına yayın yasağı kararına ilişkin yaptığı açıklamada, "TUSAŞ terör saldırısı için verilen yayın yasağı sonrasında medyamızda yer alan görüntülerin tamamının kaldırılması, yeniden kullanılmaması gerekmektedir. Yasak kapsamında terör saldırısı hakkında hiçbir yayın yapılmamalıdır." ifadesini kullandı. Şahin, yasağa uymayanların ağır şekilde cezalandırılacağını bildirdi.

SOSYAL MEDYA PLATFORMLARINA ERİŞİM SORUNU

Yayın yasağının ardından sosyal medya platformlarında erişim sorunu yaşanmaya başladı. Kullanıcılar internette yavaşlama olduğunu, X ve Instagram hesaplarına girmekte güçlük çektiğini belirtti.

TUSAŞ'a yapılan hain terör saldırısı sonrasında sosyal medya platformlarında dikkat çeken gelişme
Kaynak: Haberler.com / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa

Sosyal Medya Teknoloji Güvenlik 3-sayfa Hukuk Medya Terör TUSAŞ

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