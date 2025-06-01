Türkiye'ye tatile gelen Hint turistten Türk kadınlara skandal sözler

Türkiye'ye tatile gelen Hint turistten Türk kadınlara skandal sözler
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Türkiye'ye tatile gelen Hint turistten Türk kadınlara skandal sözler
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Türkiye'ye tatile gelen Malik SD Khan isimli Hint Youtuber, Türk kadınlara Hintçe hakaret edip cinsel içerikli ifadeler kullandı. Tepkilerin ardından hesaplarını kapatan Khan, İstanbul'da gözaltına alındı.

Türkiye'yi ziyaret eden vekendisini "Malik Swashbuckler" olarak tanıtan Hint YouTuber Malik SD Khan, skandal imza attı. İstanbul'u gezen Khan, Youtube kanalında yayınladığı videolarda Türk kadınlara Hintçe ağır hakaretlerde bulundu.

TÜRK KADINLARINA HAKARET ETTİ

Youtube kanalında "Türkiye'de bir Hint" başlığıyla paylaştığı videolarda, Kapalıçarşı ve Mısır Çarşısı'nda dolaşırken Türk kadınlara cinsel içerikli ifadeler kullandığı tespit edildi. Hintçe bilen Türk sosyal medya kullanıcıları, Khan'ın skandal paylaşımlarını ifşa etti. Khan'ın bir Türk kadın rehber yanındayken Hintçe olarak "Sizce bu kadına gece tecavüz etmeli miyim?" şeklinde çirkin bir ifade kullandığı da belirlendi.

HİNT YOUTUBER İSTANBUL'DA GÖZALTINA ALINDI

Sosyal medya kullanıcılarının tepkilerinin ardından Khan, Youtube ve Instagram hesaplarını kapattı. Hint Youtuber daha sonra İstanbul'da gözaltına alındı.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMGk:

Pakistan'ın karısı Hindistan mı...???

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