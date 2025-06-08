Türkiye'ye dönemeyen Hikmet Tuğsuz'un hangi ülkede olduğu ortaya çıktı

Survivor 2025 All Star sezonunda büyük finale sayılı günler kala izleyicileri sarsan bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz haftalarda ekrana gelen bölümde, yarışmanın dikkat çeken isimlerinden Hikmet Tuğsuz'un yarışmadan ayrıldığı açıklandı. Karar, ada konseyinde sunucu Murat Ceylan tarafından duyuruldu.

"ARTIK ARAMIZDA DEĞİL"

Konseyde açıklama yapan Murat Ceylan, "Hikmet artık aramızda değil. Ailesi bizimle iletişime geçti ve görüşme talebinde bulundu. Görüşmenin ardından Hikmet, özel sebeplerle yarışmaya devam edemeyeceğini iletti" ifadelerini kullandı. Ancak ekranlarda "özel sebepler" olarak duyurulan bu ayrılığın perde arkasında çok daha çarpıcı iddialar yer aldı.

KULİSLERDE ŞOK İDDİALAR

Survivor kulislerinde konuşulanlara göre, Hikmet Tuğsuz'un yarışmadan ayrılmasının altında ciddi hukuki sorunlar yatıyor. Ortaya atılan iddialara göre Tuğsuz hakkında "dolandırıcılık" ve "silahla kasten yaralama" suçlamalarıyla yakalama ve tutuklama kararı bulunduğu öne sürüldü.

DENETİMLİ SERBESTLİK HAKKI YANDI

Çıkan iddiaların ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Tuğsuz, hakkında yakalama kararı olduğunu doğruladı. Açıklamasında şu ifadeleri kullandı, "Gerçek şu ki, 20.07.2023 tarihinde şahsıma yönelik ağır küfür, hakaret ve tehditlerin yanı sıra; Türk bayrağımıza, vatanımıza, devletimize, Türk polisine ve adalet sistemine edilen hakaretler sonrası B.A. isimli şahıs tarafından kameraların kurulduğu bir ortamda, zorla fiziksel tepki vermem sağlanarak bir olay organize edildi. Bu olayın ardından açılan mahkeme süreci nedeniyle, daha önce denetimli serbestlikten yararlanmış olmamdan ötürü yeni bir dosya oluşturuldu ve hakkımda yakalama kararı çıkarıldı. Kardeşim İbrahim Tuğsuz da yetkililerle irtibata geçerek bana bu durumu iletti."

YENİ GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Survivor'dan ayrıldıktan sonra Türkiye'ye dönmediği öğrenilen Hikmet Tuğsuz'un önce Londra'ya, ardından Gürcistan'a geçtiği iddia edildi. Azeri bir hayranıyla çekilen fotoğrafın sosyal medyada yayılmasıyla birlikte Tuğsuz'un yurt dışında olduğu netlik kazandı. Yarışmacının Türkiye'ye dönüp dönmeyeceği ise merak konusu olmaya devam ediyor.