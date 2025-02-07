Brezilya'da facia! Uçak trafikteki araçların üzerine düştü

Uçak kalabalık caddeye düştü! Bölgeden gelen görüntüler korkunç
Merkez Bankası'ndan hükümete açık mektup

Merkez Bankası'ndan hükümete açık mektup
Netanyahu'dan Suudi Arabistan'ı kızdıracak sözler: Filistin devleti orada kurulabilir

Netanyahu'nun önerisi Suudileri küplere bindirecek
Paranın patronuna soruldu: Faiz indirimleri devam edecek mi?

Paranın patronuna soruldu: Faiz indirimleri devam edecek mi?

Türkiye-İran Sınır Duvarında 182 Kilometre Tamamlandı

Türkiye-İran Sınır Duvarında 182 Kilometre Tamamlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye-İran sınır güvenliğini artırmak amacıyla inşa edilen 302 kilometrelik sınır duvarının 182 kilometresi tamamlanırken, projenin kalan kısmı için ihale işlemleri devam ediyor. Tüm teknoloji imkanları kullanılarak yapılan duvar, terörist sızmalarını ve kaçakçılığı engellemeyi hedefliyor.

Türkiye- İran sınır güvenliğinin sağlanması, yasa dışı geçişler ile kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi ve teröristlerin sızmasının engellenmesi için örülen duvarın 182 kilometresi tamamlandı.

Türkiye-İran sınır güvenliğinin sağlanması, yasa dışı geçişler ile kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi ve teröristlerin sızmasının engellenmesi için 2021 yılında başlanılan sınır duvarı çalışmaları aralıksız sürüyor. Toplam uzunluğun 302 kilometre olacak duvarın 182 kilometresi tamamlandı. Duvar ile birlikte yolun da yapıldığı çalışmalarda; öngörülen 40 kilometresinin ise ihalesi yapıldı. Geriye kalan 80 kilometre sınır duvarının ihalesinin ise bu yıl yapılması planlanıyor. Teknolojinin tüm imkanlarının kullanıldığı çalışmalarda şu ana kadar 103 adet elektro optik kule kurularak, sınır duvarlarının üzeri dikenli telle kapatıldı.

İran ile en uzun sınıra sahip Van'da, sınırdaki güvenlik önlemlerini üst düzeyde tutan güvenlik güçleri, zırhlı araçlarla yaptıkları devriye faaliyetleriyle hudut hattını sürekli kontrol altında tutuyor. Gözetleme kuleleri kameralarla donatılırken, hendeklerle desteklenen duvar sayesinde ise her türlü terör faaliyeti, kaçakçılık ve yasa dışı geçişlerin önüne geçilmesi hedefleniyor. Aynı zamanda güvenlik duvarı güzergahında paralel yapılan yolda da sınır birlikleri 7 gün 24 saat devriye gezerek sınırı gözetim altında tutuyor. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Bu karar çok tepki çeker! Vekillere süper bir ayrıcalık daha
img

Batshuayi isyan etti: Nedenini teknik direktörlerime sorun
img

Bankaların promosyon yarışı emekliye yaradı, rakam yükseldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yavaş'ın adaylık tartışmalarıyla ilgili soruya yanıtı basın toplantısına damga vurdu

Tüm kamuoyunun merak ettiği soruya alakasız bir yanıt verdi
16 gündür aranan kayıp iş insanının korkunç sonu! Katil tanıdık çıktı

Kayıp iş insanının korkunç sonu! Katil tanıdık çıktı
İlayda Alişan tesettüre girdi! Seyirciden tam not aldı

İlayda Alişan tesettüre girdi
Kahtalı Mıçe, hasta yatağından sevenlerine seslendi: Dualarınızı eksik etmeyin

Hasta yatağından dua istedi
Takımın 5 attığını gören genç başkan harekete geçti

Terim'in yaptıklarını görünce sahaya indi
Garip filminin Fatoş'u Ece Alton'un son hali şoke etti

Garip filminin Fatoş'unun son hali şoke etti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.