Türkiye-Ermenistan sınırında kaybolan genç için arama çalışmaları başlatıldı
İsmail Adir (28), Türkiye-Ermenistan sınırında akıntıya kapılarak kayboldu. Arkadaşları tarafından jandarmaya bildirilen olay sonrası, AFAD ve jandarma ekipleri Adir'i bulmak için arama çalışmalarına başladı. Genç adamın nehirde kaybolmuş olabileceği düşünülüyor.
Türkiye- Ermenistan sınırında, sınırı geçmeye çalışan 4 arkadaştan İsmail Adir (28) akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Gencin bulunması için çalışma başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre Türkiye - Ermenistan sınırında, sınırı geçmeye çalışan 4 arkadaştan 28 yaşındaki İsmail Adir, akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Adir'e ulaşamayan arkadaşları durumu jandarmaya bildirdi. Bölgeye gelen jandarma ve AFAD ekipleri, Adir'in bulunması için çalışma başlattı. Sınır hattından geçen Aras Nehri'ne düşmüş olabileceğinden şüphelenilen Adir, nehir ve civarında aranıyor. Bölgeye gelen Adir'in akrabaları sinir krizi geçirdi. - IĞDIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa