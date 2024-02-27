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Türkiye'de 12 saat içinde 7 kadın öldürüldü

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Türkiye'de dün gece yarısından bu yana 7 kadın daha birlikte oldukları ya da boşanma aşamasındaki erkekler tarafından katledildi. Cinayete kurban giden kadınlardan geriye çok acı hikayeler kaldı.

Türkiye'de 'önlenemeyen' kadın cinayetlerine yenileri eklenmeye devam ediyor. Dün gece yarısından itibaren Bursa, Adıyaman, Erzurum, Sakarya, İstanbul, Denizli ve İzmir'de 7 kadın öldürüldü.

BURSA - TUBA ATEŞCİ

Bursa'da iki çocuk annesi Tuba Ateşci (41) bir yıl önce boşandığı ve kendisini barışmak için görüşmeye çağıran eski eşi Murat Demir (49) tarafından tabancayla katledildi. Olayın ardından Demir de tabancayla intihar etti.

Türkiye'de 12 saat içinde 7 kadın öldürüldüTuba Ateşci

ADIYAMAN - TUBA A.

Adıyaman Samsat'ta Kasım A.; eşi Tuğba A, bacanağı Abidin A. ile bacanağının 9 yaşındaki oğlu Mustafa A.'yı tabancayla vurdu. Ağır yaralanan üç kişi de hastanede hayatını kaybetti.

ERZURUM - ELİF SAYDAM

Erzurum'da cezaevinden firar eden eşi Şafak Saydam'ın (39) tabancayla vurduğu Elif Saydam (32) bir haftalık yaşam savaşını kaybetti. Elif Saydam, yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

SAKARYA - HATUN EKREM ASLAN

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde Ali Rıza Aslan, boşanma aşamasındaki eşi Hatun Ekrem Aslan'ı (29) tabancayla vurarak öldürüp, intihar etti. Aslan'ın cinayetten 19 saat önce sosyal medya hesabında "Takdir-i ilahi" ifadesinin yer aldığı bir paylaşımda bulunduğu görüldü.

Türkiye'de 12 saat içinde 7 kadın öldürüldüHatun Ekrem Aslan

İSTANBUL - EMİNE ÜLKÜ ARAZ

İstanbul Çekmeköy'de Hakan Araz, eşi Emine Ülkü Araz'ı evde silahla rehin aldı. Polis ihbar hattına mesaj atarak yardım isteyen Emine Ülkü Araz, ikna çalışmaları sırasında kocası tarafından silahla vurularak hayatını kaybetti. Çiftin daha önce Çekmeköy Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'nde işlem yaptığı öğrenildi.

DENİZLİ - NASIM GOL KARIMI

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Evde boğazından bıçakla yaralanmış bulunan Afgan uyruklu Nasım Gol Karımı (30) kurtarılamadı. Evde bulunan eş Mohammed Esmail Habibi (42) suç aleti bıçakla gözaltına alındı.

Türkiye'de 12 saat içinde 7 kadın öldürüldüÖzlem Çankaya

İZMİR - ÖZLEM ÇANKAYA

İzmir'in Aliağa ilçesinde Ahmet Çankaya (48) ayrı yaşadığı eşi Özlem Çankaya'yı (43) iş görüşmesi çıkışında bıçaklayarak öldürdü.

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa

3.Sayfa Kadın Yaşam Güncel Haberler

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Yorumlar (8)

Spectrum:

Eğitimsizlik, kültürsüzlük sonucunda cehalet

31
11
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Sentello Djhalou:

Son zamanlarda geçim sıkıntısı yüzünden yaşanan bu olaylar dan dolayı üzgünüm. . Yüksek kira yüksek enflasyon maddi problemler eşler arasını bozdu.. Allah yardım etsin..

26
12
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Yasef Behar:

Turkıyeyıde bozdular. Kadına el kaldırmak olmaz hele oldurmek hiç olmaz

22
1
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Ahmet AKGÜL:

halen şeriate kötü gözle bakın. bunlar beşer sistemin meyveleri. dahada artacak.

13
8
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Demir Acer :

IDAM sart

15
1
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Alaeddin Yayla:

Başıma gelen olaydan biliyorum ki, kadın hakları adı aldında erkeklere zulüm ediliyor. Bunu içişleri bakanlığınada yazdım. Bu kanunların mutlaka âdilene bir şekilde düzelmesi lazım. Aksi halde bu cinayetlerin ardı arkası kesilmez. Artarak devam eder.

13
1
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Bükücü:

Öldüreni-Öldüreceksin! IDAM gelsin

10
2
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Üzeyir Düzcan:

İdam yoksa her gün bu haberleri okuruz malesef. Gerisi tefarruat

2
0
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