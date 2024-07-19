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Türkiye, Bulgaristan'daki yangına destek veriyor

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Türkiye, Bulgaristan'daki yangın afetine karşı söndürme çalışmalarına destek vermek amacıyla ekipler gönderdi. Kırklareli Valiliği tarafından, 40 kişilik ekip ve çeşitli araçlar Bulgaristan'a gönderildi. Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği ile koordinasyon içinde yardım çalışmaları devam edecek.

Komşudaki yangına Türkiye'den destek

Bulgaristan'daki yangın afetine karşı Türkiye'den ekipler hareket etti

KIRKLARELİ - Türkiye, Bulgaristan'daki yangın afetine karşı söndürme çalışmalarına destek veriyor. Ekipler, Türkiye sınırındaki Svilengrad ilçesinde devam eden yangınında söndürme çalışmalarına destek vermek amacıyla Kırklareli'nden Bulgaristan'a gitti.

Kırklareli Valiliği tarafından, Bulgaristan'a 40 kişilik ekiple birlikte 3 pikap, 15 nakliye aracı, 4 su tankeri, 2 itfaiye aracı, 2 greyder ve dozer gönderildi. Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği ile koordinasyon içinde komşu ülkeye destek ve yardım sağlanması çabalarının devam edeceği belirtildi. Edirne'de de helikopter ve uçakların da hazır bekletildiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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