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Sinop'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı

Sinop'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı
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Sinop’un Türkeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Sinop'un Türkeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Türkeli-Ayancık karayolu Ayaz Köyü Fakıoğlu Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emirkan G. idaresindeki 34 PNB 530 plakalı otomobil, sollama yaptığı sırada karşı yönden gelen araca çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan otomobil, şarampolde bulunan beton duvara çarptıktan sonra takla attı. Kazada sürücü Emirkan G. ile araçta bulunan Sabri Can Ö. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Türkeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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