Türkeli'de Köpek Saldırısı: İki Küçükbaş Hayvan Telef Oldu

Türkeli'de Köpek Saldırısı: İki Küçükbaş Hayvan Telef Oldu
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Sinop'un Türkeli ilçesinde, bir evin bahçesinde otlayan üç küçükbaş hayvana köpeklerin saldırması sonucu iki hayvan telef oldu, bir hayvan ise yaralı olarak kurtuldu. Mahalle sakinleri, benzer olayların önlenmesi için çağrıda bulundu.

Sinop'un Türkeli ilçesinde iki küçükbaş hayvanın köpek saldırısıyla telef olduğu iddia edildi.

İddiaya göre, Türkeli ilçesi Güzelkent Mahallesi'nde bir evin bahçesinde otlayan 3 küçükbaş hayvana köpekler saldırdı. Saldırının ardından 2 hayvan telef olurken, 1'i yaralı olarak kurtuldu. Mahalle sakinleri, benzer olayların tekrarlanmaması için önlem alınmasını istedi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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