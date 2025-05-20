Türkeli'de Köpek Saldırısı: İki Küçükbaş Hayvan Telef Oldu

Sinop'un Türkeli ilçesinde iki küçükbaş hayvanın köpek saldırısıyla telef olduğu iddia edildi.

İddiaya göre, Türkeli ilçesi Güzelkent Mahallesi'nde bir evin bahçesinde otlayan 3 küçükbaş hayvana köpekler saldırdı. Saldırının ardından 2 hayvan telef olurken, 1'i yaralı olarak kurtuldu. Mahalle sakinleri, benzer olayların tekrarlanmaması için önlem alınmasını istedi. - SİNOP