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Türkeli'de Heyelan Yol Açıklığını Kapatıyor

Türkeli'de Heyelan Yol Açıklığını Kapatıyor
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Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Sarmaşık köyünde meydana gelen küçük çaplı heyelan sonucunda yol çöktü. İlçe Özel İdaresi ekipleri, yolun tekrar ulaşıma açılması için dolgu çalışması yaptı.

Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı bir köyde meydana gelen heyelan sonucu yol kapandı.

Türkeli ilçesine bağlı Sarmaşık köyünde küçük çaplı bir heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle köy yolu çöktü. Yolun ulaşıma kapanması üzerine İlçe Özel İdaresi ekipleri bölgede dolgu çalışması yaptı. Ekiplerin çalışmasının ardından yol tekrar ulaşıma açıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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