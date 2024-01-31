Türkeli'de ev yangını: 3 kişi dumandan etkilendi
Sinop'un Türkeli ilçesinde bir apartmanın çatı katında çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi. İlçenin Tümerkan Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi üzerindeki bir apartmanın çatısında yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede evin çatı katını kaplayan alevlere müdahale eden 3 itfaiye eri dumandan etkilendi. Çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Türkeli'de ev yangını: 3 kişi dumandan etkilendi
SİNOP - Sinop'un Türkeli ilçesinde bir apartmanın çatı katında çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi.
İlçenin Tümerkan Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi üzerindeki bir apartmanın çatısında yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede evin çatı katını kaplayan alevlere müdahale eden 3 itfaiye eri dumandan etkilendi. Çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.