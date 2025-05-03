Türkçülük Günü'nde Bartın'da Coşkulu Yürüyüş

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Bartın'da Türkçülük Günü nedeniyle gerçekleştirilen yürüyüşte dev Türk bayrağı açıldı. Yürüyüş sırasında ay ve yıldızın gölgesi dikkat çekti, minik İrem'in polis sevgisi ise gözleri doldurdu. Katılımcılar bozkurt işareti yaparak ülkücü yemini etti.

Ay yıldızın gölgesinde Türkçülük yürüyüşü

BARTIN - Bartın'da Türkçülük Günü nedeniyle düzenlenen yürüyüşte açılan dev Türk bayrağından yola düşen ay ve yıldızın gölgesi dikkat çekti.

Bartın Ülkü Ocakları tarafından 3 Mayıs Türkçülük Günü münasebetiyle yürüyüş düzenlendi. Kemerköprü Meydanı'dan Cumhuriyet Meydanı'na kadar gerçekleşen yürüyüşte, açılan dev Türk bayrağı ilgi odağı oldu. Yürüyüş esnasında dev bayraktaki ay ve yıldızın gölgesi asfalt yola yansıdı.

Minik İrem'in polis sevgisi

Yürüyüşte polis geniş güvenlik tedbirleri alırken, evinin penceresine çıkan 5 yaşındaki İrem Masal, alanda bulunan polislere "polis amca" diye seslendi. İrem'in çağrısına kulak veren polisler ise İrem'e el sallayarak sevgisini gösterdi.

Ülkücü yemini edildi

Sloganlar eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na gelen grup, burada yapılan basın açıklamasının ardından bozkurt işareti eşliğinde hep bir ağızdan ülkücü yemini etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERHAT DEMİR - 3.Sayfa
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