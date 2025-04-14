Türk sinemasının usta ismi Şehnaz Dilan yıllar sonra ortaya çıktı!

Yeşilçam'da birçok projede yer ve güzelliğiyle bir döneme damgasını vuran Şehnaz Dilan'ın en unutulmaz rolü 'Yoksul' filminde Kemal Sunal'ın nişanlısı Leyla rolüydü. Türk sinemasının birçok filminde boy gösteren Şehnaz Dilan, seneler sonra Nişantaşı'nda görüntülendi.

YENİ NESLİ ELEŞTİRDİ

"Yeni oyuncuları tanımıyorum," diyen Dilan, dizilerde rol alan oyuncuların aldığı astronomik ücretlere şaşırdığını belirtti. "Bölüm başı 500 bin TL alan varmış. Ayda 2 milyon TL eder. Bunu duyunca sinir krizi geçirdim. Hiçbir oyuncu bu paraları hak etmiyor," ifadeleriyle sektördeki yüksek kazançlara tepki gösterdi.