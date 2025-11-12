Türk Sanat Müziği'nin Usta Sesi Muazzez Abacı Hayatını Kaybetti
Muazzez Abacı, 78. doğum gününde tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırılan ünlü sanatçının ölüm haberi menajeri tarafından duyuruldu.
Türk sanat müziğinin usta ismi Muazzez Abacı, tedavi gördüğü hastanede 78. doğum gününde hayatını kaybetti.
Geçtiğimiz günlerde kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan Muazzez Abacı, hayatını kaybetti. 78 yaşındaki Şarkıcı Abacı, doğum gününde hayatını kaybetti. Abacı'nın ölüm haberini menajeri Taner Budak, duyurdu. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa