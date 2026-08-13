Türk Bayrağını Yakmaya Çalışan Kadın Yakalandı
Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir iş yerinin önünde asılı Türk bayrağını çakmakla ateşe vermek isteyen 31 yaşındaki A.A., güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu aynı gün yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kadın hakkında soruşturma başlatıldı.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir iş yerinin önünde asılı bulunan Türk bayrağını çakmakla ateşe vermek isteyen kadın, güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu yakalanmıştı. 31 yaşındaki A.A. isimli kadın emniyetteki işlemlerini ardından adliyeye sevk edildi.
Olay, Menteşe merkezde tarihi Kurşunlu Camii yakınlarında bulunan bir iş yerinin önünde meydana geldi. Sabah saatlerinde kaldırımda yürüyen kadın, iş yerinin önünde duvara asılı Türk bayrağının yanına gelerek, çantasından çıkardığı çakmakla bayrağı ateşe vermek istedi. Olayın güvenlik kameralarına yansımasının ardından kolluk kuvvetleri kadının yakalanması başlattıkları çalışmada aynı gün yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan A.A., Muğla Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerini ardından Muğla Adliyesi'ne sevk edildi.