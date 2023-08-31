Turist Kadının Çaldığı Deniz Yatağı Güvenlik Kamerasında

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir turist kadın, bir işyerinin önündeki deniz yatağını çaldı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, turist kadının deniz yatağını çalma anları görülüyor.

Kapının önüne bırakılmış deniz yatağını çalan turist kamerada

Şişirilmiş deniz yatağı işyerine sığmayınca kapının önüne koydu, sabah bulamadı

Turist kadınının deniz yatağını çalma anı kameralara yansıdı

Güvenlik kamera görüntülerinde, turist kadının işyerinin önüne 3 arkadaşıyla birlikte gelerek deniz yatağını koşarak götürme anları yer aldı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir işyerinin önündeki Unikorn deniz yatağı turist kadın tarafından çalındı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, sattıkları deniz yatağını müşterinin şişirilmesi için bıraktığını belirten işyeri sahibi Mehmet Koca "İçeride yer olmadığı için işyerinin önüne bıraktık. Turist kadın kameralar önünde gelip çalıyor" dedi.

Edinilen bilgiye göre, Ilıca Mahallesi Kumköy Sahil Caddesi'nde bulunan marketin önündeki büyük Unicorn deniz yatağı gece 04.00 sıralarında turist bir kadın tarafından çalındı. Turist kadının işyerinin önüne 3 arkadaşıyla birlikte gelerek deniz yatağını götürme anları işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı.

Ünikon deniz yatağı olarak adlandırılan büyük boy deniz yatağını bir müşteriye 35 Euro karşılığında sattıklarını ve parasını aldıklarını belirten işyeri sahibi Mehmet Koca "Müşterimiz deniz yatağını şişirilmesi için bıraktı. Şişirdikten sonra işyerimizin iç kısmında yer olmadığı için kapımızın önüne bıraktık. İşyerimizin karşısında otel var. İşyerimizin önünde güvenlik kameraları var. Bu haldeyken gece bir kadın turist, yanında görülen 3 turistle birlikte gelip deniz yatağını alarak gidiyor" dedi.

Son günlerde bu tür olaylara rastlamaya başladıklarını belirten Mehmet Koca "Bir çok esnaf arkadaşımız işyerlerinin önündeki tezgahın üzerini bile örtmeye gerek duymuyor. Benim yaşadığım olayı başka arkadaşların yaşamamaları için işyerlerinin önüne ürün bırakmamalarını, gerekli önlemleri almalarını istiyorum" dedi.