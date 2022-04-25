Turist kadın, tacize uğradığı anları kayda alıp sosyal medyadan paylaştı

Türkiye'ye tatile gelen Caroline isimli genç bir kadın tarafından TikTok üzerinden yapılan paylaşım, sosyal medyada çok konuşuldu.

"BUNU KAMERA AÇIKKEN YAŞADIĞIMA İNANAMIYORUM"

Caroline'nin "Türkiye'de sarışın bir yabancı olmak" diyerek paylaştığı videoda, kendisine sarılmaya çalışan bir genci iterek engellediği görülüyor. Genç kadın olayla ilgili, "Bunu kamera açıkken yaşadığıma inanamıyorum" ifadelerini kullandı.

"BENİ ÖPMEYE ÇALIŞTI"

Gencin, kendisini öpmeye çalıştığını belirten Caroline ayrıca, "Göremiyor olabilirsiniz ama beni öpmeye çalışırken onu ellerimle ittim" notu düştü.

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