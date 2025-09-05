Turgutlu'da Şiddetli Yağış Trafiği Felç Etti

Haberler

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Ankara Asfaltı Manisa Kavşağı'nda trafik adeta kilitlendi. Yoğun yağış nedeniyle birçok araç yolda kaldı, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Yağışla birlikte bazı bölgelerde su birikintileri oluşurken, trafik ekipleri kavşakta akışı sağlamak için yoğun çaba harcadı. Yetkililer, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyararak, mümkün oldukça trafiğe çıkmamaları ve alternatif güzergahları tercih etmeleri çağrısında bulundu. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
