Haberler

Manisa'da iş yeri hırsızlığına 5 tutuklama

Güncelleme:
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana gelen hırsızlık olayında, 7 şüpheliden 5'i tutuklandı. İstanbul'da yakalanan 3 şüphelinin, iş yerinden çelik kasayı keserek para çaldıkları tespit edildi. Diğer 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'nde bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili adım adım iz takip eden Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 7 şüpheliden 3'ünü İstanbul'da yakaladı, şüphelilerden 2'sinin farklı suçlardan cezaevinde oldukları öğrenildi. Mahkemeye çıkarılan 5 kişi tutuklanırken, 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 13 Ekim 2025'i 14 Ekim 2025'e bağlayan gece saatlerinde Turgutlu ilçesi Selvilitepe Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'nde yaşanan iş yeri hırsızlığı olayıyla ilgili geniş çaplı çalışma başlatıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, iş yeri ve çevresinde bulunan çok sayıda güvenlik kamerası görüntüsü incelendi.

Yapılan incelemelerde, yüzleri maskeli 4 şüphelinin iş yerine girdikleri, iş yerinde bulunan çelik kasayı keserek içerisindeki paraları aldıkları ve olayın ardından ara yolları kullanarak Manisa'dan ayrıldıkları belirlendi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik olarak 13-14 Ekim tarihlerinde kente giriş ve çıkış yapan yaklaşık 3 bin 500 araç incelemeye alındı. Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin İstanbul'dan Turgutlu'ya geldikleri tespit edilirken, olaya karıştığı belirlenen toplam 7 şüpheli şahıs belirlendi.

Şüphelilerden H.K. (31) ve M.T. (25), İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı. 26 Aralık 2025 tarihinde Manisa'ya getirilen 2 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. D.Ç. (27) ve M.K. (24) isimli şüphelilerin ise farklı suçlardan cezaevinde bulundukları tespit edildi. Söz konusu 2 şüpheli, 29 Aralık 2025 tarihinde dosya kapsamında SEGBİS yöntemiyle sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Z.S. (27) isimli şüpheli ise İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı. 30 Aralık 2025 tarihinde Manisa'ya getirilen şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Olayla bağlantılı 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtilirken, soruşturma kapsamında şu ana kadar toplam 5 şüpheli tutuklandı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
500

