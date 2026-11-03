Turgutlu’da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde hafif ticari aracın iş makinesine çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Şehitler Mahallesi Yedieylül yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 09 ACR 708 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre yol üzerinde park halinde bulunan kepçeye arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan Fahri Topalcık (66) ve Bülent D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Turgutlulu esnaf kaportacı Fahri Topalcık, hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı