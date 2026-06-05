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Üçüncü kattan atlayan şahıs ağır yaralandı

Üçüncü kattan atlayan şahıs ağır yaralandı
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir apartmanın üçüncü katından atlayan kimliği belirsiz kişi ağır yaralandı. Polis, itfaiye ve sağlık ekiplerinin ikna çabalarına rağmen atlayan şahsın hayati tehlikesi bulunuyor.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde apartmanın üçüncü katından atlayan bir kişi ağır yaralandı.

Olay, Özyurt Mahallesi Keklik Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen şahıs, apartmanın üçüncü katındaki dairesinin balkonuna çıkarak çevrede endişeye neden oldu. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, şahsı uzun süre ikna etmeye çalışırken, muhtemel bir atlama ihtimaline karşı itfaiye tarafından bina önüne hava yastığı kuruldu.

Ancak tüm çabalara rağmen şahıs bir anda kendisini boşluğa bıraktı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan şahsın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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