Turgutlu'da 3 Motosikletin Karıştığı Trafik Kazası: 2 Yaralı

Turgutlu'da 3 Motosikletin Karıştığı Trafik Kazası: 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, farklı yönlerden gelen 3 motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 sürücü hafif şekilde yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında farklı istikametlerden gelen 3 motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kaza görüntüsü güvenlik kamerasına yansırken olayda 2 sürücü hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Turgutlu ilçesi Altay Mahallesi 7 Eylül Yolu Sokak'ta meydana geldi. Altay Mahallesi 7 Eylül yolunda seyir halindeki E.D. idaresindeki 45 ARV 724 plakalı motosiklet, plakası belirlenemeyen ve Selçuklu Sokak üzerinden 7 Eylül yoluna çıkan Ö.G. idaresindeki motosiklet ile çarpıştı. Çarpışma esnasında 7 Eylül Yolunda seyir halindeki bir başka motosiklette çarpışmanın etkisiyle kazaya karıştı.

Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada motosiklet sürücülerinden E.D. ile Ö.G. ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılırken yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Dolmabahçe'de ikinci görüşme! Bu kez masada Türkiye-Rusya-Ukrayna yer aldı

Tarihi görüşme sona erdi! 3 yıl sonra ilk kez aynı masada buluştular
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vize uygulamaları mutlaka gözden geçirilmeli

Liderlerin gözlerinin içine bakarak söyledi: Uygulamayı gözden geçirin
Zirvede renkli anlar! Erdoğan'a yapay zekayla oluşturulan çocukluk hali gösterildi

Erdoğan'ın yapay zekayla oluşturulan çocukluk halini gördüğü an!
Zehra Güneş'in sarayı! Her detayı ağızları açık bıraktı

Zehra Güneş'in sarayı! Her detayı ağızları açık bıraktı
Küme düşen takımda futbolcular kaçmaya başladı

Küme düşen takımda futbolcular kaçmaya başladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çilingirle açılan dairede dehşet! Buzdolabı ve dondurucudan parçalanmış ceset çıktı

Çilingirle açılan dairede dehşet! Parçalara ayırıp dondurucuya koymuş
Devlet Memurları Kanunu'ndaki değişiklikler yürürlüğe girdi

Memurluk şartları değişti! Bugünden itibaren geçerli
Çin'den tehlikeli hamle: Batı'ya sattığı güneş panellerine gizli 'Öldürme Düğmesi' yerleştirdi

Çin, Batı'ya sattığı güneş panellerine "Öldürme Düğmesi" yerleştirdi
Kerem Aktürkoğlu'ndan TFF'ye olay tepki

Kerem'den TFF'ye eşi benzeri görülmemiş tepki
Hint dağcı Everest Dağı'nın zirvesinde hayatını kaybetti

Dünyanın en yüksek noktasında ölü bulundu
Acun Ilıcalı'ya 2 milyar liralık müjde

Acun Ilıcalı'ya 2 milyar liralık müjde
Acun Ilıcalı takımın başına Emre Belözoğlu'nu getiriyor

Acun'dan Emre bombası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.