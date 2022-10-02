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Muğla'da tur otobüsü kaza yaptı: 1'i ağır 10 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Muğla'nın Dalaman ilçesinde tur otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 10 kişi yaralandı.

Dalaman ilçesi Göcek Tüneli çıkışında M.A. yönetimindekitur otobüsü ile R.G. yönetimindeki otomobil kaza yaptı. Kazada tur otobüsündeki şoför ile birlikte 10 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan yaralıları çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

1 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla hastanelere kaldırıldı. Otomobil içerisinde bulunan 1'i çocuk 4 kişi ise şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Muğla'da tur otobüsü kaza yaptı: 1'i ağır 10 yaralı

Muğla'da tur otobüsü kaza yaptı: 1'i ağır 10 yaralı

Muğla'da tur otobüsü kaza yaptı: 1'i ağır 10 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Altar Zeyhan - 3. Sayfa

Dalaman Göcek Muğla 3. Sayfa Yerel Haberler

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