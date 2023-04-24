Tur minibüsü ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır 20 yaralı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde tur minibüsü ile otomobil çarpıştığı trafik kazasında 1'i ağır 20 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Feci kaza ilçe girişindeki ışıklı kavşakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre İstanbul istikametinden Çanakkale'ye doğru giden M.A. yönetimindeki 41 ALC 431 plakalı tur minibüsü, kavşakta kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen M.Ö.'nün idaresindeki 34 EMJ 516 plakalı otomobil ile çarpışmasıyla, araçlar savruldu. Kazanın şiddetiyle otomobil sürücüsü M.Ö. ile annesi A.Ö., minibüsteki ise 18 kişi olmak üzere toplamda 20 kişi yaralandı. Yaralılardan otomobilde bulunan A.Ö.'nün durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kaza üzerine bölgeye çok sayında sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinden sonra Marmaraereğlisi, Tekirdağ ve Çorlu'daki çeşitli hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.